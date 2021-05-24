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Все валюты дорожают к белорусскому рублю утром 24 мая на БВФБ

24.05.2021 11:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Все валюты дорожают к белорусскому рублю утром 24 мая на БВФБ
Иллюстративное фото
Белорусский рубль на старте торгов в понедельник девальвируется сразу ко всем основным валютам, но валютная корзина дорожает лишь на 0,03%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:16:

Курс доллара подрос всего на 0,0005 BYN до 2,5085 BYN/USD и оставил минимум за пять месяцев.

За предыдущие 12 торгов доллар смог подорожать лишь однажды, а его общие потери за это время составили 0,0600 BYN.

Курс евро поднялся лишь на 0,0005 BYN до 3,0641 BYN/EUR.

Курс российского рубля вырос на 0,0023 BYN до 3,4093 BYN/100 RUB.

Московская биржа


С утра пятницы до утра понедельника стоимость доллара практически не изменилась. Сегодня в 10 утра на Московской бирже за доллар предлагали 73,57 российских рублей. Это всего на 2 копейки меньше, чем было утром в пятницу.

Курс евро снизился до 89,71 российских рублей.
 
 
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Курс евро поднялся лишь на 0,0005 BYN до 3,0641 BYN/EUR.
 
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