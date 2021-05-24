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"Обеспечить информационную безопасность на улицах города" Власти взялись за рекламу

24.05.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Содержание любой рекламы, появляющейся на улицах городов, нужно будет предварительно согласовать в органах местной власти.

"Обеспечить информационную безопасность на улицах города" Власти взялись за рекламу
До настоящего момента вопрос размещения наружной рекламы решался в порядке выдачи разрешений на "средства рекламы". Буквально – решил выставить стойку – согласовал ее в исполкоме - используй. А рекламу на транспорте не нужно было согласовывать и вовсе. Основное требование было – соответствие действующему Закону о рекламе, пишет Инфобанк.
 
Однако теперь этих требований оказывается недостаточно. Содержание любой рекламы, появляющейся на улицах городов, будь то в форме недвижимых форм, будь то транспортных средств, нужно будет предварительно согласовать в органах местной власти.
 
Основной целью нововведений декларируется  «предупредить (исполкомами – прим. Infobank) размещение (распространение) на вверенной им территории рекламы провокационного характера, неэтичной и прочей ненадлежащей наружной рекламы и рекламы на транспортном средстве и в этой части обеспечивать информационную безопасность на улицах города (населенного пункта).»
 
После согласования содержания рекламы с местным исполкомом будет выдаваться  разрешение на размещение  наружной рекламы, и только тогда реклама может быть размещена. Для рекламы на транспорте после разрешения исполкома необходимо будет получить согласование  соответствующего управления  ГАИ, на территории которого зарегистрировано транспортное средство.
 
Порядок согласования содержания наружной рекламы будет устанавливаться Советом Министров Республики Беларусь
 
Планируется, что требования будут закреплены в форме изменений в действующий декрет Лукашенко  от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства».
 
Разработкой изменений занимается общественно-консультативный (экспертный) совет по развитию предпринимательства при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
 
Напомним также, что через полтора месяца (08.07.2021г) вступает в силу еще одно изменение, касающееся наружной рекламы на зданиях госнедвижимости (Закон №82-3 от 04.01.2021г «Об изменении законов по вопросам рекламы»).

Право на размещение средства рекламы на государственном недвижимом имуществе будет предоставляется только по результатам торгов, порядок проведения которых будет устанавливать Совмин.
 
 
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Содержание любой рекламы, появляющейся на улицах городов, нужно будет предварительно согласовать в органах местной власти.
 
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