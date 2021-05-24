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Семья погибшей в аквапарке девушки просила 50 млн. Суд решил: хватит и 50 тысяч

24.05.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня суд Первомайского района Минска вынес решение по гражданскому делу о гибели 18-летней Анны Загорской в аквапарке «Фристайл» в ноябре прошлого года.

Семья погибшей Анны подала иск к учреждению и запрашивала 50 миллионов рублей компенсации вреда, суд назначил 50 тысяч, передает onliner.by

Суд решил взыскать с Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу (ему принадлежит аквапарк) в пользу отца погибшей девушки компенсацию морального вреда в сумме 50 тысяч рублей, а также расходы в счет оплаты представителя — итого вышло 51 100 рублей. Также «Фристайл» обязали выплатить госпошлину — 87 рублей.

Решение может быть обжаловано или опротестовано в течение 15 дней.

При оглашении решения было отмечено халатное отношение администрации аквапарка к случившемуся и по прошествии времени. Сказано, что должностными лицами не была проведена проверка — фактически всю ответственность перенесли на Следственный комитет, который ведет предварительное расследование по уголовному делу.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня суд Первомайского района Минска вынес решение по гражданскому делу о гибели 18-летней Анны Загорской в аквапарке «Фристайл» в ноябре прошлого года.
 
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