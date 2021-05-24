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Пилот российского Аэрофлота подтвердил: Ryanair не должен был садиться в Минске
Источник материала: Партизан
Пилот российской авиакомпании Аэрофлот, командир А-320 в Твиттере рассказал о том, как бы действовал в условиях, в которых оказался самолет Ryanair.
При этом Андрей Литвинов
– В свете последних событий, мне задают вопрос, что бы сделал я на месте командира, которого «минируют», а потом перехватывает истребитель? – пишет пилот Аэрофлота. – Отвечаю:
- Занимаюсь спасением самолета и пассажиров.
- Принимаю решение на посадку на ближайшем аэродроме, а это Вильнюс.
- Сообщаю о своем решении диспетчеру.
- Если меня принуждают к иным действиям, включаю сигнал бедствия, докладываю на аварийной частоте о нападении на воздушное судно.
- Настаиваю на посадке на том аэродроме, на который было принято решение исходя из воздушной обстановке, метеопрогноза, годности аэродрома, минимума и т.д.
- Если возникает реальная угроза, то следую за истребителем, но на земле требую консула и СМИ.
- Отказываюсь от дальнейшего выполнения задания в связи со стрессовой ситуацией и еду в гостиницу.
На этом фоне
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Пилот российской авиакомпании Аэрофлот, командир А-320 в Твиттере рассказал о том, как бы действовал в условиях, в которых оказался самолет Ryanair.
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