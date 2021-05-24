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Двое задержанных по «делу TUT.BY» находятся дома. Судя по всему, под домашним арестом

24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Это юрист «ТУТ БАЙ МЕДИА» Екатерина Ткаченко и бывший юрист компании Ирина Костюченко.

Как сообщает TUT.BY, дозвониться до обеих не получается. «С ней нельзя связаться», сообщил родственник одной из них. Это указывает на то, что обе могут быть под домашним арестом.

В каком статусе находятся Екатерина и Ирина, неизвестно. Их адвокаты не могут раскрывать эту информацию, так как дали подписку о неразглашении, а официальных комментариев после заявления правоохранительных органов в день задержания о том, что заведено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (ч.2 ст.243 УК Беларуси), не было.

По имеющейся ранее информации, под домашним арестом также находится вдова основателя TUT.BY Юрия Зиссера Юлия Чернявская.

Напомним, 15 человек проходят по «делу TUT.BY». Большая часть из них находятся под стражей в СИЗО №1 и следственном изоляторе КГБ.

 
 
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Это юрист «ТУТ БАЙ МЕДИА» Екатерина Ткаченко и бывший юрист компании Ирина Костюченко.
 
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