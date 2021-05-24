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Двое задержанных по «делу TUT.BY» находятся дома. Судя по всему, под домашним арестом
24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Это юрист «ТУТ БАЙ МЕДИА» Екатерина Ткаченко и бывший юрист компании Ирина Костюченко.
Как сообщает
В каком статусе находятся Екатерина и Ирина, неизвестно. Их адвокаты не могут раскрывать эту информацию, так как дали подписку о неразглашении, а официальных комментариев после заявления правоохранительных органов в день задержания о том, что заведено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (ч.2 ст.243 УК Беларуси), не было.
По имеющейся ранее информации, под домашним арестом также находится вдова основателя TUT.BY Юрия Зиссера Юлия Чернявская.
Напомним,
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Это юрист «ТУТ БАЙ МЕДИА» Екатерина Ткаченко и бывший юрист компании Ирина Костюченко.
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