Глава Ryanair: В Беларуси с рейса сошли сотрудники КГБ

Источник материала: Салiдарнасць

Руководство авиакомпании высказалось по поводу скандальных событий, произошедших в воздушном пространстве Беларуси 23 мая.

Глава Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент «угоном, поддерживаемым государством», сообщает Reuters. Также, по его словам, в аэропорту Минска с рейса сошли сотрудники КГБ.

— Я не могу говорить об этом подробнее, поскольку в настоящий момент данным вопросом занимаются власти Евросоюза и НАТО, — отметил О'Лири.