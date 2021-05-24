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Глава Ryanair: В Беларуси с рейса сошли сотрудники КГБ
24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Руководство авиакомпании высказалось по поводу скандальных событий, произошедших в воздушном пространстве Беларуси 23 мая.
Глава Ryanair Майкл О'Лири
— Я не могу говорить об этом подробнее, поскольку в настоящий момент данным вопросом занимаются власти Евросоюза и НАТО, — отметил О'Лири.
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Руководство авиакомпании высказалось по поводу скандальных событий, произошедших в воздушном пространстве Беларуси 23 мая.
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