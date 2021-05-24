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Рэпер и наследница: Feduk тайно женился на Саше Новиковой
24.05.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский рэп-исполнитель Feduk и создательница бренда здорового питания How to Green Саша Новикова поженились: об этом рассказали несколько СМИ.
Отношения дочки знаменитого ресторатора Аркадия Новикова и музыканта начались в 2018 году. С тех пор они часто публикуют совместные снимки в Instagram, обмениваются нежными признаниями и даже появились вместе на обложке глянцевого издания.
Теперь же стало известно, что Новикова и Feduk тайно поженились: об этом рассказали источники Telegram-канала "Только никому", после чего новость подхватили СМИ.
Со слов инсайдеров, церемония бракосочетания состоялась в прошедший уикенд. Пару подловили на выходе из загса Барвихи.
Слухи о свадьбе подогрел и отец невесты: в своем Instagram Аркадий Новиков поделился видеороликом, в котором делает акцент на обручальное кольцо на пальце дочки.
Поклонники с радостью поспешили поздравить молодоженов и оставили множество комментариев в сети.
"Кольцо, вы заметили? Поздравляем!"; "Со свадьбой вашей дочки"; "Саша вышла замуж"; "Да, они тайно узаконили отношения", - прокомментировали подписчики ресторатора.
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Пользователи социальных сетей активно обсуждают неожиданную, но приятную новость - бракосочетание дочери российского ресторатора и известного музыканта.
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