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Рэпер и наследница: Feduk тайно женился на Саше Новиковой

24.05.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский рэп-исполнитель Feduk и создательница бренда здорового питания How to Green Саша Новикова поженились: об этом рассказали несколько СМИ.

Отношения дочки знаменитого ресторатора Аркадия Новикова и музыканта начались в 2018 году. С тех пор они часто публикуют совместные снимки в Instagram, обмениваются нежными признаниями и даже появились вместе на обложке глянцевого издания. 

Теперь же стало известно, что Новикова и Feduk тайно поженились: об этом рассказали источники Telegram-канала "Только никому", после чего новость подхватили СМИ.

Со слов инсайдеров, церемония бракосочетания состоялась в прошедший уикенд. Пару подловили на выходе из загса Барвихи.

Слухи о свадьбе подогрел и отец невесты: в своем Instagram Аркадий Новиков поделился видеороликом, в котором делает акцент на обручальное кольцо на пальце дочки.

Поклонники с радостью поспешили поздравить молодоженов и оставили множество комментариев в сети.

"Кольцо, вы заметили? Поздравляем!"; "Со свадьбой вашей дочки"; "Саша вышла замуж"; "Да, они тайно узаконили отношения", - прокомментировали подписчики ресторатора.

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Теги: Новости
 
 
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