Источник материала: Sputnik Беларусь

Экстренную посадку самолета Ryanair в национальном аэропорту "Минск" и задержание Романа Протасевича – основателя признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала, в студии Sputnik прокомментировал доцент Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян.

Белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича задержали после того, как его спутница отправила фото в мессенджере другому оппозиционеру, сообщили в эфире белорусского госТВ.

Что произошло с самолетом Ryаnair

Самолет Boeing 737-800 вылетел из Афин в 10:29 воскресенья маршрутом до Вильнюса. Но приземлился не в литовской столице, а белорусской из-за сообщения о минировании борта. Как сообщил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко, приказ о посадке самолета в Минске отдал лично глава государства. Для сопровождения борта в небо был поднят истребитель белорусских ВВС.

К месту была направлена аварийно-спасательная техника, однако помощь спасателей не понадобилась. Работали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа. Была проведена проверка багажа, а также дополнительный досмотр пассажиров.

Информация о минировании в итоге не подтвердилась. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч.1 ст.340.

Как стало известно позднее, по результатам проверки был задержан Роман Протасевич – экс-главред признанных экстремистскими Telegram-канала Nexta и редактор "Беларусь головного мозга", он находился на борту самолета. В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

В отношении него возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса - "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (санкция предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы), "Массовые беспорядки" (до 3 лет лишения свободы), "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы).