Как Беларусь и РФ будут выходить из экономического кризиса после COVID-19

Источник материала: Sputnik Беларусь

Россия на протяжении многих лет занимает первое место по накопленным в белорусскую экономику инвестициям. В прошлом году эта сумма превысила 4 млрд долларов. В то же время инвестиции Беларуси в России составили 720 миллионов долларов.

Пандемия COVID-19 внесла коррективы в двустороннее эконмическое сотрудничество. Какие шаги предпримут страны? И как интеграционная модель Союзного государства поможет укрепиться Беларуси и России на рынках третьих стран?

Участие в пресс-конференции примут:

торговый представитель Российской Федерации в Республике Беларусь Золотарев Ю.В.;

представители Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

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