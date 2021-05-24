Срок уплаты подоходного налога истекает. Кому надо платить и как это сделать

Крайний срок уплаты подоходного налога, который исчисляется на основании налоговой декларации физического лица о доходах за 2020 год, истекает 1 июня.





Жизнь как цепочка платежей

Уплата подоходного налога, как и предварительная подача налоговой декларации, считается прямой обязанностью всех белорусов.

Речь идет о тех гражданах, которые получали доходы в предшествующий период, но налоги за них не выплачивали в течение года.

Ранее Naviny.by подробно рассказывали о том, кто является плательщиком этого налога из числа физических лиц.

В том числе это должны сделать граждане, которые получили в 2020 году доходы от продажи имущества (например, двух и более легковых автомобилей, грузовика или автобуса), а также от продажи в течение 5 лет второй (и более) квартиры, дома, дачи, гаража, земельного участка.

Кроме того, заплатить налог должны граждане, которые получили доходы от продажи более чем одного (в течение 5 последних лет) не завершенного строительством капитального строения, расположенного на участке, выделенном для строительства и обслуживания жилого дома, садоводства, дачного строительства, в виде служебного надела.

Расчет с государством, не выходя из дома

Подоходный налог можно заплатить наличными деньгами в отделениях банка и почтовой связи, безналичным путем в инфокиосках или с помощью интернет-банкинга.

Кроме того, физические лица могут осуществить платеж в личном кабинете плательщика на сайте МНС.

Чтобы открыть такой кабинет, гражданину необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию с паспортом или видом на жительство.

О том, что делать дальше, сообщается на специальной странице сайта МНС.

Вместе с тем уплатить подоходный налог таким способом могут только клиенты семи банков, которые подключены к системе.

Это «Беларусбанк», «Белгазпромбанк», «Альфа-Банк», «Белинвестбанк», «Приорбанк», «Технобанк» и «Белагропромбанк».

С 2020 года оплатить подоходный налог, который исчислен и предъявлен к уплате налоговым органом, граждане также могут через ЕРИП.

Для оплаты услуг в системе «Расчет» нужно последовательно выбрать вкладки:

1) Налоги;

2) Город;

3) ИМНС по району;

4) подоходный налог (нерезиденты) / код платежа в бюджет 0105;

подоходный налог с физлиц (ДДИ) / код платежа в бюджет 0106;

подоходный налог (квартсдача) / код платежа в бюджет 0107.

Удобно и то, что с недавнего времени белорусы могут проверять оплату налогов через ЕРИП и получать электронные уведомления.

Подробнее об опции «Мои налоги» и настройке таких уведомлений в ЕРИП Naviny.by сообщали раньше.

А если не заплатишь…

Ответственность за неуплату или неполную уплату налогов прописана в КоАП.

В случае, когда гражданин нарушит срок уплаты подоходного налога (1 июня 2021 года), исчисленного на основании представленной декларации за 2020 год, если неуплаченная или не полностью уплаченная сумма налога превышает одну базовую величину (29 рублей), на него налагается штраф в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины.

Таким образом, штраф может составить от 14,5 рубля и более.

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