Мировые цены на нефть пошли вверх

Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост в первой половине дня в понедельник, 24 мая.





Как свидетельствуют данные электронных торгов на 11:05 по минскому времени, эталонные марки нефти находятся на следующих позициях:

Brent — 67,34 доллара за баррель (+1,49%);

WTI — 64,55 доллара за баррель (+1,54%).

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