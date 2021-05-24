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Мировые цены на нефть пошли вверх
Источник материала: Навiны
Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост в первой половине дня в понедельник, 24 мая.
Как свидетельствуют данные электронных торгов на 11:05 по минскому времени, эталонные марки нефти находятся на следующих позициях:
Brent — 67,34 доллара за баррель (+1,49%);
WTI — 64,55 доллара за баррель (+1,54%).
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Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост в первой половине дня в понедельник, 24 мая.
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