Google подала в суд на Роскомнадзор

Источник материала: Onliner

Российскому «Коммерсанту» стало известно, что американская Google LLC подала иск к Роскомнадзору. Она оспаривает требования ведомства по удалению 12 ссылок на «противоправный контент», который российские власти посчитали призывами участвовать в митингах в январе 2021 года.

Иск принят к рассмотрению 11 мая Арбитражным судом Москвы. До этого Google была лишь ответчиком в судах, где иски направлял Роскомнадзор. Теперь тактика компании сменилась. Она хочет признать незаконными действия по ограничению доступа к информационному ресурсу.

— В последнее время госорганы активизировались с требованиями об удалении контента с площадок Google, да и список постоянно расширяется, так что компании приходится реагировать, отстаивая свои интересы, — прокомментировала юрист и адвокат «Роскомсвободы» Екатерина Абашина.

Эксперты полагают, что обращение в суд через основное юрлицо, а не через дочернюю российскую компанию ООО «Гугл» является тактическим маневром, который позволит после проигрыша в российских судах обратиться в другие юрисдикции.