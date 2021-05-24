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Google подала в суд на Роскомнадзор

24.05.2021 11:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Российскому «Коммерсанту» стало известно, что американская Google LLC подала иск к Роскомнадзору. Она оспаривает требования ведомства по удалению 12 ссылок на «противоправный контент», который российские власти посчитали призывами участвовать в митингах в январе 2021 года.

Иск принят к рассмотрению 11 мая Арбитражным судом Москвы. До этого Google была лишь ответчиком в судах, где иски направлял Роскомнадзор. Теперь тактика компании сменилась. Она хочет признать незаконными действия по ограничению доступа к информационному ресурсу.

— В последнее время госорганы активизировались с требованиями об удалении контента с площадок Google, да и список постоянно расширяется, так что компании приходится реагировать, отстаивая свои интересы, — прокомментировала юрист и адвокат «Роскомсвободы» Екатерина Абашина.

Эксперты полагают, что обращение в суд через основное юрлицо, а не через дочернюю российскую компанию ООО «Гугл» является тактическим маневром, который позволит после проигрыша в российских судах обратиться в другие юрисдикции.

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Российскому «Коммерсанту» стало известно, что американская Google LLC подала иск к Роскомнадзору. Она оспаривает требования ведомства по удалению 12 ссылок на...
 
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