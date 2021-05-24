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Google подала в суд на Роскомнадзор
Источник материала: Onliner
Российскому «Коммерсанту» стало известно, что американская Google LLC
Иск принят к рассмотрению 11 мая Арбитражным судом Москвы. До этого Google была лишь ответчиком в судах, где иски направлял Роскомнадзор. Теперь тактика компании сменилась. Она хочет признать незаконными действия по ограничению доступа к информационному ресурсу.
— В последнее время госорганы активизировались с требованиями об удалении контента с площадок Google, да и список постоянно расширяется, так что компании приходится реагировать, отстаивая свои интересы, — прокомментировала юрист и адвокат «Роскомсвободы» Екатерина Абашина.
Эксперты полагают, что обращение в суд через основное юрлицо, а не через дочернюю российскую компанию ООО «Гугл» является тактическим маневром, который позволит после проигрыша в российских судах обратиться в другие юрисдикции.
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