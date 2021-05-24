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Появилась аудиозапись переговоров перед катастрофой Як-130

24.05.2021 11:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В эфире программы «Неделя» на СТВ появились фрагменты разговоров пилотов Як-130 с диспетчерами. Речевой информатор ворвался в эфир и сообщил, что у самолета Як-130 с номером 74 отказала система дистанционного управления: «Борт 74, отказ СДУ». Через несколько секунд эту информацию подтвердил и сам пилот с позывным 440 — Андрей Ничипорчик: «440, отказ СДУ». С этого момента ни он, ни второй пилот борта 74 Никита Куконенко больше не сказали ни слова диспетчерам.

Вот расшифровка радиоэфира, в котором участвуют диспетчер, а также летчики из находившихся рядом самолетов.

— ***, Витальевич, 74 чуть не ***, — сообщает пилот СУ-30 СМ.

— Борт 74 отказ СДУ, — произносит речевой информатор.

— Он падает! Падает! — восклицает пилот СУ-30 СМ.

— Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай! — эмоционально высказывается диспетчер.

— Прыгай! Прыгай! ***, — продолжает пилот СУ-30.

— Катапультируйся! — командует диспетчер.

— Все! Стоп-стоп! — говорит пилот СУ-30. Як-130 в это время столкнулся с землей.

— Третий, не сходишь туда посмотреть? — интересуется диспетчер у пилота другого самолета, Л-39.

— Не прыгали! — заключает пилот Л-39.

Напомним, трагедия произошла 19 мая над Барановичами, когда у самолета Як-130 отказала система управления. Возможность катапультироваться у пилотов была, но ей они не воспользовались: до последнего уводили военный самолет от жилых домов.

Летчик Андрей Ничипорчик с 2017 года принимал участие в воздушных парадах, демонстрационных полетах. Неоднократно участвовал в учениях и международных конкурсах в Беларуси и за рубежом. Освоил Як-52, Л-39, Су-25, Як-130. В авиабазе его знали как терпеливого и внимательного инструктора, любящего небо и курсантов. Майор Ничипорчик был награжден медалью «За безупречную службу» 3-й степени за образцовое исполнение служебных обязанностей.

Второй погибший пилот — Никита Куконенко. Военную академию он окончил в 2020 году. Его курс в вузе был экспериментальным: если раньше будущие пилоты изучали учебно-тренировочный Л-39, то эти выпускники освоили и Як-130. Свой учебно-боевой Як-130 Никита называл «летающим компьютером». Его летчиком-инструктором был майор Андрей Ничипорчик. В планах Никиты на 2021 год было получить первое доказательство своего мастерства — стать летчиком третьего класса.

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В эфире программы «Неделя» на СТВ появились фрагменты разговоров пилотов Як-130 с диспетчерами. Речевой информатор ворвался в эфир и сообщил, что у самолета Як-130 с...
 
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