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Tut.by сообщает, что двое задержанных по делу портала находятся дома. Возможно, они под домашним арестом

24.05.2021 11:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Tut.by сообщил, что юрист их компании «Тут Бай Медиа» Екатерина Ткаченко и бывший юрист Ирина Костюченко находятся дома. Издание сообщает, что дозвониться до обеих не получается.

«С ней нельзя связаться», — сообщил родственник одной из них. Это, по мнению Tut.by, указывает на то, что обе могут быть под домашним арестом.

В каком статусе находятся Екатерина и Ирина, неизвестно. Их адвокаты не могут раскрывать эту информацию, так как дали подписку о неразглашении, а официальных комментариев после заявления правоохранительных органов в день задержания о том, что заведено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243 УК Беларуси), не было.

По имеющейся ранее информации, под домашним арестом также находится вдова основателя Tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская.

Напомним, 15 человек проходят по «делу Tut.by». Большая часть из них — под стражей в СИЗО №1 и следственном изоляторе КГБ.

Мера пресечения под стражу избирается сразу на два месяца, но в течение 10 суток с момента задержания подозреваемому должно быть предъявлено обвинение. Если этого не происходит, мера пресечения отменяется. В этом случае 28 мая журналистов могут отпустить из-под стражи.

(будет дополнено)

 
 
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Сегодня Tut.by сообщил, что юрист их компании «Тут Бай Медиа» Екатерина Ткаченко и бывший юрист Ирина Костюченко находятся дома. Издание сообщает, что дозвониться до...
 
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