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Ходорковский будет добиваться санкций в отношении режима Лукашенко и тех, кто с ним сотрудничает
Источник материала: UDF
Михаил Ходорковский
«Произошедшее в небе Беларуси — это пиратский захват гражданского воздушного судна, санкционированный лично белорусским диктатором ради мести редактору независимого СМИ.
Я буду добиваться освобождения Романа и санкций в отношении Лукашенко и тех, кто с ним сотрудничает», — заявил Михаил Ходорковский.
Напомним, вчера Лукашенко приказал поднять в воздух военный вертолет и истребитель, чтобы принудить к посадке самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс. Также белорусские диспетчеры сообщили о том, что на борту якобы находится бомба. Самолет совершил посадку в Минске. На борту находился журналист Роман Протасевич, он и его девушка задержаны.
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Произошедшее в небе Беларуси он считает пиратским захватом.
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