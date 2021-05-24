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Ходорковский будет добиваться санкций в отношении режима Лукашенко и тех, кто с ним сотрудничает

24.05.2021 11:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ходорковский будет добиваться санкций в отношении режима Лукашенко и тех, кто с ним сотрудничает
Михаил Ходорковский
Известный российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский в «Фейсбуке» прокомментировал захват белорусскими властями самолета Ryanair.

«Произошедшее в небе Беларуси — это пиратский захват гражданского воздушного судна, санкционированный лично белорусским диктатором ради мести редактору независимого СМИ.

Я буду добиваться освобождения Романа и санкций в отношении Лукашенко и тех, кто с ним сотрудничает», — заявил Михаил Ходорковский.


Напомним, вчера Лукашенко приказал поднять в воздух военный вертолет и истребитель, чтобы принудить к посадке самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс. Также белорусские диспетчеры сообщили о том, что на борту якобы находится бомба. Самолет совершил посадку в Минске. На борту находился журналист Роман Протасевич, он и его девушка задержаны.
 
Теги: Минск
 
 
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