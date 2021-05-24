Источник материала: UDF



Михаил Ходорковский

«Произошедшее в небе Беларуси — это пиратский захват гражданского воздушного судна, санкционированный лично белорусским диктатором ради мести редактору независимого СМИ.



Я буду добиваться освобождения Романа и санкций в отношении Лукашенко и тех, кто с ним сотрудничает», — заявил Михаил Ходорковский.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ходорковский будет добиваться санкций в отношении режима Лукашенко и тех, кто с ним сотрудничает Произошедшее в небе Беларуси он считает пиратским захватом.