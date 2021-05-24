Источник материала: UDF



Фото: СТВ

СТВ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Снова дожди, грозы и похолодание. Прогноз погоды в Беларуси на конец мая Чего же ждать в Беларуси дальше и закончатся ли эти бесконечные майские дожди?

Ну а чего же ждать в Беларуси дальше и закончатся ли эти бесконечные майские дожди?«Погоду будут формировать в основном фронтальные разделы неустойчивой воздушной массы, смещающейся с юго-западной и западной Европы. Во вторник в дневное время по западной половине Беларуси и в дальнейшем время от времени по всей территории прогнозируются кратковременные дожди. Велика вероятность гроз и порывистого ветра.Преобладающая температура воздуха в ночные часы составит от +7 до +14 градусов. В ночь на вторник местами будет прохладней – +5 – +6°C. В дневное время по стране ожидается от +15 до +22 градусов. К концу недели, по предварительному прогнозу, ожидается поступление прохладных воздушных масс с северо-западной Европы, в результате чего температурный фон понизится на 2-4 градуса», - рассказала, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды.