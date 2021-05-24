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Глава Ryanair о событиях в небе над Беларусью: Это поддерживаемый государством угон
Источник материала: UDF
Майкл О'Лири
— Решение властей Беларуси заставить самолет Ryanair приземлиться в Минске в воскресенье и задержать журналиста было «угоном, поддерживаемым государством»
«Это был случай спонсируемого государством угона ...спонсируемого государством пиратства. Похоже, намерение властей состояло в том, чтобы убрать журналиста и его спутника по пути... Мы считаем, что в аэропорту также были высажены некоторые агенты КГБ.
Напомним, вчера Александр Лукашенко приказал поднять в воздух военный вертолет и истребитель, чтобы принудить к посадке самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс. Также белорусские диспетчеры сообщили о том, что на борту якобы находится бомба. Самолет совершил посадку в Минске. На борту находился журналист Роман Протасевич, он и его девушка задержаны.
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Также на борту самолета ирландской компании могли быть сотрудники КГБ.
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