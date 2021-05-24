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Глава Ryanair о событиях в небе над Беларусью: Это поддерживаемый государством угон

24.05.2021 11:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Глава Ryanair о событиях в небе над Беларусью: Это поддерживаемый государством угон
Майкл О'Лири
Глава ирландской компании Ryanair Майкл О'Лири прокомментировал захват самолета его компании белорусскими властями. В отличие от предыдущего заявления компании, где не говорилось о военной авиации, которую поднял в небо Лукашенко, комментарий главы Ryanair был более радикальным:

— Решение властей Беларуси заставить самолет Ryanair приземлиться в Минске в воскресенье и задержать журналиста было «угоном, поддерживаемым государством»

«Это был случай спонсируемого государством угона ...спонсируемого государством пиратства. Похоже, намерение властей состояло в том, чтобы убрать журналиста и его спутника по пути... Мы считаем, что в аэропорту также были высажены некоторые агенты КГБ.

Напомним, вчера Александр Лукашенко приказал поднять в воздух военный вертолет и истребитель, чтобы принудить к посадке самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс. Также белорусские диспетчеры сообщили о том, что на борту якобы находится бомба. Самолет совершил посадку в Минске. На борту находился журналист Роман Протасевич, он и его девушка задержаны.
 
Теги: Минск
 
 
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Также на борту самолета ирландской компании могли быть сотрудники КГБ.
 
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