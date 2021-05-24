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Пилот «Аэрофлота»: У пилотов борта Rynair был выбор и возможность поступить иначе
Источник материала: АФН
Опытный российский пилот авиакомпании «Аэрофлот», командир Airbus A320 Андрей Литвинов по сути опроверг заявления компании Rynair о том, что пилоты поступили правильно, развернув самолет на Минск по требованию белорусской диспетчерской службы, и что у них якобы не было выбора.
Литвинов весьма лаконично ответил на поступившие ему вопросы о действиях «на месте командира, которого "минируют", а потом перехватывает истребитель»:
1. Занимаюсь спасением самолета и пассажиров
Примечательно, что у пилотов борта Rynair был повод задуматься над своими действиями и выполнить первый пункт из списка российского пилота- защитить пассажиров – Роман Протасевич, судя по показаниям очевидцев, умолял экипаж отказаться от полета в Минск.
Он просил их не делать этого – не лететь в Минск, заявил что он беженец, и что его могут убить. На что помощник командира рейс ему ответил, что у них нет выбора и они связаны соглашением.
По прибытию в Вильнюс экипаж самолета отказался от комментариев прессе и максимально быстро покинул аэропорт.
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Опытный российский пилот авиакомпании «Аэрофлот», командир Airbus A320 Андрей Литвинов по сути опроверг заявления компании Rynair о том, что пилоты поступили правильно,...
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