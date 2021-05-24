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Пилот «Аэрофлота»: У пилотов борта Rynair был выбор и возможность поступить иначе

24.05.2021 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Опытный российский пилот авиакомпании «Аэрофлот», командир Airbus A320 Андрей Литвинов по сути опроверг заявления компании Rynair о том, что пилоты поступили правильно, развернув самолет на Минск по требованию белорусской диспетчерской службы, и что у них якобы не было выбора.

Литвинов весьма лаконично ответил на поступившие ему вопросы о действиях «на месте командира, которого "минируют", а потом перехватывает истребитель»:

1. Занимаюсь спасением самолета и пассажиров
2. Принимаю решение на посадку на ближайшем аэродроме, а это Вильнюс
3. Сообщаю о своем решении диспетчеру
4. Если меня принуждают к иным действиям, включаю сигнал бедствия, докладываю на аварийной частоте о нападении на воздушное судно
5. Настаиваю на посадке на том аэродроме, на который было принято решение исходя из воздушной обстановки, метеопрогноза, годности аэродрома, минимума и т.д.
6. Если возникает реальная угроза, то следую за истребителем, но на земле требую консула и СМИ
Отказываюсь от дальнейшего выполнения задания в связи со стрессовой ситуацией и еду в гостиницу.

Примечательно, что у пилотов борта Rynair был повод задуматься над своими действиями и выполнить первый пункт из списка российского пилота- защитить пассажиров – Роман Протасевич, судя по показаниям очевидцев, умолял экипаж отказаться от полета в Минск.

Он просил их не делать этого – не лететь в Минск, заявил что он беженец, и что его могут убить. На что помощник командира рейс ему ответил, что у них нет выбора и они связаны соглашением.

По прибытию в Вильнюс экипаж самолета отказался от комментариев прессе и максимально быстро покинул аэропорт.

 
Теги: Минск
 
 
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Опытный российский пилот авиакомпании «Аэрофлот», командир Airbus A320 Андрей Литвинов по сути опроверг заявления компании Rynair о том, что пилоты поступили правильно,...
 
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