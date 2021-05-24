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ЕГУ призвал освободить гражданку РФ, задержанную вместе с Протасевичем

24.05.2021 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Европейский гуманитарный университет призывает освободить студентку Софию Сапегу, задержанную в воскресенье вместе с Романом Протасевичем в Минске.

"23 мая во время вынужденной посадки в Минске рейса FR 4978 (Афины-Вильнюс) была задержана студентка Европейского гуманитарного университета София Сапегу. Университет настаивает на необходимости предоставления безотлагательной консульской помощи Софии. Помимо этого ЕГУ обращается к международным партнёрам, донорам и правозащитному сообществу для того, чтобы способствовать незамедлительному освобождению студентки", - говорится в заявлении на сайте ЕГУ, передает Интерфакс-Запад.

Там уточняется, что девушка является гражданкой Российской Федерации и учится в ЕГУ на программе "Международное право и право Европейского союза".

"Возвращаясь с молодым человеком из отпуска, Софию в Вильнюсе ожидала предстоящая защита магистерской работы. В результате проведения властями Беларуси спецоперации по посадке самолёта студентка была задержана сотрудниками Управления Следственного комитета по г. Минску по надуманным и необоснованным обстоятельствам", - сказано в заявлении.

Там подчеркивается, что "сообщество ЕГУ категорически осуждает безнаказанность властей Беларуси и требует соблюдения международных обязательств Беларуси, а также соблюдения прав и свобод граждан, зафиксированных в Конституции Беларуси".

"Мы протестуем против несправедливого задержания члена сообщества ЕГУ Софии Сапеги", - отмечено в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
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Европейский гуманитарный университет призывает освободить студентку Софию Сапегу, задержанную в воскресенье вместе с Романом Протасевичем в Минске.
 
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