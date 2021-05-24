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МИД РБ взялся убеждать планету в реальности воскресного сюра с самолетом Rynair

24.05.2021 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МИД РБ утверждает, что вчерашний пиратский захват гражданcкого самолета авиакомпании Rynair был совершен в соответствии с установленными международными правилами, и зазывает в страну экспертов, готовых опровергнуть «инсинуации» на этот счет.

«…действия наших компетентных властей также полностью соответствовали установленным международным правилам. Белорусская сторона всегда ответственно подходила и подходит к их соблюдению. Это признается и соответствующими регуляторами в авиационной сфере. Более того, уверен, что в данном вопросе мы в состоянии гарантировать полную транспарентность, в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации», - говорится в комментарии МИД РБ.

«На этом фоне, конечно, поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях», - сетует МИД на вполне понятную реакцию планеты на санкционированный агрохунтой захват пассажирского самолета.

При этом, белорусские власти просят не спешить с санкциями, а дождаться «заключений компетентных экспертов».

«Мы все же призываем тех, кто поддался этой порочной практике, помнить о правилах и безопасности пассажиров, все спокойно проанализировать, дождаться заключений компетентных экспертов. Ведь только на этом основании можно делать хотя бы какие-то заслуживающие внимания выводы», - отмечается в заявлении.

 
 
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МИД РБ утверждает, что вчерашний пиратский захват гражданcкого самолета авиакомпании Rynair был совершен в соответствии с установленными международными правилами, и...
 
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