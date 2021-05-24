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Впервые приватизированную жилплощадь выставляют на продажу за долги

24.05.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске впервые будет выставлена на торги жилплощадь за долги за жилищно-коммунальные услуги

По информации «Минск-Новости», трехкомнатная квартира принадлежит нескольким собственникам: одна часть государственная и является арендным жильем, а одна комната принадлежит двум женщинам (матери и дочери), которые получили ее в наследство. 

В итоге на квартире были три лицевых счета. По одному из них образовалась большая задолженность. ЖКУ не оплачивались с октября 2016 года. Долги пытались взыскать через суд. Однако собственница давно живет в России и связаться с ней не могут.

В марте 2020-го суд Партизанского района вынес заочное решение об удовлетворении иска, а также обязал взыскать с гражданки в пользу предприятия «Минские городские общежития» сумму уплаченной государственной пошлины. Решение суда вступило в законную силу 28 апреля 2020 года. Срок добровольного исполнения решения суда истек в конце апреля этого года.

«Второй совладелец — дочь умершего собственника — изъявляла желание выкупить долю, и по закону она имеет на это первоочередное право. Но при условии, что продавец известит ее о намерении продать свою долю с указанием стоимости в письменной форме, а такого извещения не поступало. Значит, имущество выставят на публичные торги, и у всех потенциальных покупателей будут равные условия», — приводит издание комментарий юрисконсульта предприятия «Минские городские общежития» Анастасии Юшкевич.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске впервые будет выставлена на торги жилплощадь за долги за жилищно-коммунальные услуги
 
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