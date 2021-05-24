Впервые приватизированную жилплощадь выставляют на продажу за долги

Минск-Новости », трехкомнатная квартира принадлежит нескольким собственникам: одна часть государственная и является арендным жильем, а одна комната принадлежит двум женщинам (матери и дочери), которые получили ее в наследство. По информации «», трехкомнатная квартира принадлежит нескольким собственникам: одна часть государственная и является арендным жильем, а одна комната принадлежит двум женщинам (матери и дочери), которые получили ее в наследство.





В итоге на квартире были три лицевых счета. По одному из них образовалась большая задолженность. ЖКУ не оплачивались с октября 2016 года. Долги пытались взыскать через суд. Однако собственница давно живет в России и связаться с ней не могут.





В марте 2020-го суд Партизанского района вынес заочное решение об удовлетворении иска, а также обязал взыскать с гражданки в пользу предприятия «Минские городские общежития» сумму уплаченной государственной пошлины. Решение суда вступило в законную силу 28 апреля 2020 года. Срок добровольного исполнения решения суда истек в конце апреля этого года.





«Второй совладелец — дочь умершего собственника — изъявляла желание выкупить долю, и по закону она имеет на это первоочередное право. Но при условии, что продавец известит ее о намерении продать свою долю с указанием стоимости в письменной форме, а такого извещения не поступало. Значит, имущество выставят на публичные торги, и у всех потенциальных покупателей будут равные условия», — приводит издание комментарий юрисконсульта предприятия «Минские городские общежития» Анастасии Юшкевич.