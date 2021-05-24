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Еще двое фигурантов по "делу TUT.BY" предположительно находятся под домашним арестом

24.05.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двое сотрудников "ТУТ БАЙ МЕДИА" предположительно находятся под домашним арестом, сообщает TUT.BY. Речь идет о юристе компании Екатерине Ткаченко и Ирине Костюченко, которая раньше также работала в TUT.BY юристом. Они дома, на дозвониться до них у коллег не получилось.

"С ней нельзя связаться", подтвердил родственник одной из женщин. В компании не располагают данными о статусе юристов. Адвокаты также не могут сообщить никакой информации, поскольку находятся под  подпиской о неразглашении. 

Ранее сообщалось, что под домашним арестом находится вдова основателя TUT.BY Юрия Зиссера Юлия Чернявская.

О возбуждении уголовного дела отношении "должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" стало известно 18 мая. Дело было заведено по ч. 2 ст. 243 УК РБ (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). 

В тот же день в офис компании и домой к ряду сотрудников пришли силовики, более 10 человек были задержаны. Сайт заблокирован. В редакции напоминают, что в настоящее время по "делу TUT.BY" проходят 15 человек. Большая часть из них находятся под стражей в СИЗО №1 и следственном изоляторе КГБ.
 
 
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Двое сотрудников "ТУТ БАЙ МЕДИА" предположительно находятся под домашним арестом, сообщает TUT.BY. Речь идет о юристе компании Екатерине Ткаченко и Ирине Костюченко,...
 
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