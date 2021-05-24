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МИД Беларуси не понравилась международная реакция на ситуацию с Ryanair

24.05.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Звучат ничем не подтвержденные обвинения, заявили в МИД РБ

Происходит намеренная политизация инцидента с самолетом Ryanair, звучат ничем не подтвержденные обвинения, заявили в министерстве иностранных дел Беларуси в понедельник.

"На этом фоне, конечно, поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки", - говорится в сообщении на сайте МИД.
 
 
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Звучат ничем не подтвержденные обвинения, заявили в МИД РБ
 
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