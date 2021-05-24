



При этом генеральный директор авиакомпании полагает, что на борту рейса были агенты КГБ.





На завтраке Newstalk мистер О'Лири сказал, что, по его мнению, это первый случай, когда подобный инцидент произошел с европейской авиакомпанией.





Он сказал: "Это был случай спонсируемого государством угона... спонсируемого государством пиратства".





"Я не могу много говорить об этом, потому что в данный момент этим занимаются власти ЕС и НАТО".





О'Лири добавил, что инцидент был "очень пугающим" для пассажиров и экипажа, поскольку их держали под вооруженной охраной и обыскивали их сумки.





Он сказал: "Похоже, что намерение властей состояло в том, чтобы арестовать журналиста и его попутчика… мы полагаем, что в аэропорту также были высажены несколько агентов КГБ"





Европейские политики, в том числе в Ирландии, все чаще призывают запретить полеты над Беларусью.





Г-н О'Лири сказал, что его авиакомпания будет руководствоваться указаниями европейских властей о том, должно ли это произойти.





Однако он сказал, что они не часто летают над Беларусью, и было бы "очень незначительной корректировкой" вместо этого летать над Польшей.