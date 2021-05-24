МИД Беларуси: «Ситуация прямо и явно нагнетается»

Источник материала: Салiдарнасць

Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз высказался о внеплановой посадке самолета Ryanair в Минске.





По его словам, «чисто по-человечески понятно и печально, что пассажиры указанного рейса столкнулись с определенными неудобствами. Однако правила авиационной безопасности – это абсолютный приоритет, притом везде и для всех».

– Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях, – сказал чиновник.

Заявления ряда стран и европейских структур он назвал воинственными и поспешными, а действия экипажа самолета МИД оценивает, как оправданные:

– Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных властей также полностью соответствовали установленным международным правилам. Белорусская сторона всегда ответственно подходила и подходит к их соблюдению. Это признается и соответствующими регуляторами в авиационной сфере.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Беларусь в состоянии гарантировать «полную транспарентность, в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации».