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Почему большое количество воды вредно для человека

Какую воду полезно пить

Чем полезна минеральная вода

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пить много воды в день противопоказано при некоторых заболеваниях Пить много жидкости вредно, также, как и пить её очень мало.

С приходом жарких дней, люди резко увеличивают дневную норму потребления воды. Происходит это из-за изменения водно-солевого баланса в крови, что является привычным делом при увеличении температуры, а также во время интенсивных занятий спортом. Человек сильно потеет, организм теряет влагу, которую требует восполнить, поэтому начинается жажда.Человеческое тело на 70% состоит из воды. Поэтому эта жидкость играет чрезвычайно важную роль во всех процессах, происходящих в организме. Особенно необходима вода для:стабильной работы сердечной мышцы;органов пищеварения;системы кровообращения;вывода токсинов;поддержки стабильной температуры мозга;сохранения упругости и молодости кожи.Как сообщает rsute.ru, врачи настаивают на обязательном соблюдении питьевого режима. Это значит, что каждый человек, организм которого не отягощен разными заболеваниями, должен выпивать около полутора литров чистой воды в день. В жаркие дни, это количество может быть увеличено до 2- 2,5 литров в день.Можно рассчитать более точно количество воды, которое следует выпивать каждому человеку. На килограмм веса нужно выпивать около 30 граммов воды в день. Кроме этого, нужно обязательно учитывать пол, возраст, состояние здоровья, состав пищи, физическую активность, температуру и влажность окружающей среды.Пить много жидкости вредно, также, как и пить её очень мало. В организме может развиться перегидратация, что приведет к нехватке натрия и калия. Результатом будут:инфекции желудка и кишечника (так как желудочный сок будет разбавленным);снижение иммунитета;отёки;разжижение крови и сопутствующие этому явлению головокружения;сонливость;потери сознания;повышение давления;уменьшение иммунитета;отёки мозга.Кроме этого, резко увеличивается нагрузка на почки и сердце. Почки очищают потребляемую воду, фильтруй её, поэтому чем больше потребляется воды, тем труднее почкам справиться с её очисткой.Особо аккуратно следует потреблять воду людям, имеющим хронические заболевания: почечная недостаточность, гипертония.Вода вымывает из организма необходимые минералы, что способствует возникновению различных заболеваний. Употребление воды в больших количествах может привести к тяжелым последствиям, и даже смерти. Люди, которые пили более четырех литров воды в день, умирали из-за отёка мозга, сердечной недостаточности, водной интоксикации.Соблюдая водный баланс, человек способствует нормальной работе всех систем и органов своего тела. Результат – отличное самочувствие. Однако, очень важно также качество потребляемой воды. Для ежедневного потребления подходит родниковая, а также очищенная фильтрами живая вода. Она должна быть негазированной.Минеральная лечебно-столовая и лечебная вода для этой цели не подходят, так как имеют очень высокий уровень насыщения минеральными солями.Водопроводная вода очищается всевозможными химическими соединениями, которые остаются в ней, поэтому пить её в больших количествах также не рекомендуется. Такую воду нужно фильтровать, отстаивать, а также вымораживать.Кипяченую воду тоже нельзя назвать живой и полезной. Она не подходит для сохранения водного баланса. Большое значение имеет и режим потребления воды.Врачи рекомендуют утром обязательно выпивать стакан воды на голодный желудок. Температура воды должна быть комнатной. Этого моргает ей быстрее усваиваться организмом. Выпитая с утра жидкость, помогает запустить в работу кишечник и желудок, лучше перерабатывать пищу. Она также способствует хорошей работе желчного пузыря, не даёт образовываться в нём камням.В минеральной воде растворены жизненно необходимые человеку микроэлементы: железо, кальций, магний, натрий, калий и другие.Столовую минеральную воду, концентрация солей в которой не превышает 2-3 грамма на литр, можно употреблять ежедневно. Перед употреблением нужно выпустить из неё углекислый газ.Следует знать, что вода, в которой в больших количествах находятся натрий и кальций, может повышать кровяное давление, ухудшая работу сосудов и сердца.Гидрокарбонатная вода снимает усталость, полезна при сахарном диабете и болезнях почек. Её рекомендуют спортсменам, чтобы быстро восстановить силы.При нервных перегрузках и частых стрессах, пьют воду, где много магния.Сульфатная вода показана при болезнях печени, ожирении, сахарном диабете, заболеваниях кишечника.