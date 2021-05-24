Источник материала: UDF



Картинка носит иллюстративный характер

Можно ли назвать самыми гулящими мужчин Весов, Скорпионов, Стрельцов и Козерогов

Относятся ли к гулящим мужчины Водолеи, Рыбы , Овны и Тельцы

Телец

Названы ли самыми гулящими мужчинами Близнецы, Раки, Львы и Девы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самые гулящие знаки зодиака среди мужчин, их назвали астрологи Мужчина Рак больше всего ценит в отношениях душевную близость со своей половинкой.

Астрологи пояснили также, что тот, кто прослыл настоящим изменщиком, запросто может порвать со старой жизнью, если в настоящих отношениях человек счастлив и об изменах и думать забыл.Кто действительно умеет ценить женскую красоту, так это мужчины, родившиеся под созвездием Весом. Они обычно дружат сразу с несколькими красивыми подругами, но это не говорит о том, что они гулящие. Наоборот – верность у них в крови, от природы, и они очень ценят серьёзные отношения, потому до интрижек никогда не опустятся.Мужчины Скорпионы отличаются натурой страстной, яркой и импульсивной. При этом для них важно ещё и центром внимания быть. И всё-таки, если у представителя этого знака зодиака в отношениях со своей половинкой всё гладко, он никогда не решится на измену. Если же он захочет отомстить или сексуальных утех ему будет недоставать, тогда измена возможна.Мужчину Стрельца соблазнить легко. Если женщина красива и заинтересовала его, для неё не составит труда заманить Стрельца в свои любовные сети. Тем более что Стрельцы так устроены – для них сегодня провести ночь с одной женщиной, завтра с другой, а послезавтра с третьей – нормальное явление, ничего серьёзного для них не значащее.Вернее мужчины, чем Козерог найти сложно. Он постоянно весь в делах и заботах об улучшении финансового состояния семьи. Это для них задача №1,2 и 3. У них даже в мыслях не бывает изменить своей половинке или даже просто уделить внимание какой-то другой женщине.Мужчины Водолеи любознательны и общительны, поэтому нередко сталкиваются с искушениями. Хотя на самом деле представителям этого знака больше интересно общение, а не сама измена. Но если «карта ляжет» так, что женщина и в общении интересна, и против секса не имеет ничего против, Водолей такую возможность не упустит.Рыбы – это тот тип мужчин, которые могут со всей искренностью любить свою половинку, и при этом быть самым настоящим изменщиком. Такой мужчина переспит с любой понравившейся ему женщиной, но из семьи, как правило, не уходит.Мужчины Овны обладают достаточно изменчивой натурой. Им достаточно глубокого декольте или короткой юбки, чтобы оказаться в постели этой прелестницы. Овен – личность азартная, поэтому от новой интрижки он не откажется, даже если искренне любит жену.Мужчина Телец оценит красоту девушки, но и только. Он слишком ценит свои отношения с любимой супругой, чтобы рисковать ими, бросаясь во все тяжкие.Общительность и коммуникабельность мужчин Близнецов нередко приводит к мимолётным интрижкам. Хотя совокупление само по себе представителей этого знака интересует постольку поскольку. Изменить любимой Близнецы могут из-за хронической усталости или однообразных отношений.Мужчина Рак больше всего ценит в отношениях душевную близость со своей половинкой. Представители этого знака меньше всего думают об измене. Рака необходимо почаще хвалить и делать ему комплименты. А если уж он решился на измену, это может говорить только об одном – Рак разочаровался в душевной близости с женой и ему нужна другая женщина.У самовлюблённого мужчины Льва действительно есть что-то от «царя зверей». Он постоянно должен находиться в окружении красивых и дорогих вещей, а также красивых и ярких женщин. И если уж Лев выбрал свою Львицу, изменять ей он не будет.Мужчин Дев астрологи называют самыми верными и преданными среди всех представителей зодиакального круга. Они никогда не позволят себе интрижку с прекрасной незнакомкой. А если уж мужчина Дева решился на измену, значит, на то есть серьёзные причины. С регулярным сексом, окружённый любовью и заботой, такой мужчина навсегда сохранит верность своей половинке.