ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"RyanAir просто отдал его им". Пассажирка рассказала, что Протасевич просил не сажать самолет в Минске

24.05.2021 13:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Одна из пассажирок авиарейса Афины-Вильнюс, который 23 мая был принудительно посажен в Минске, рассказала подробности инцидента.

"RyanAir просто отдал его им". Пассажирка рассказала, что Протасевич просил не сажать самолет в Минске
Пользовательница Instagram raselle_gr опубликовала фото с комментариями о том, что «RyanAir был угнан белорусскими властями», передает Белсат.

По ее словам, Протасевич говорил стюарду: «Не делайте этого. Они меня убьют. Я беженец». Он ответил: «Мы вынуждены, у нас нет выбора, это договора «RyanAir». Он знал, что это конец. «RyanAir» просто передал его им», – пишет пользовательница.

По ее словам, после посадки у пассажиров был сильный стресс - к ним относились, как к заключенным. «Хочу увидеть, кто ответит за этот хаос», – написала она.

Напомним, что 23 мая авиарейс Афины-Вильнюс был посажен в Минске, а один из его пассажиров – известный оппозиционный блогер Роман Протасевич, обвиняемый сразу по нескольким уголовным делам – задержан.

Власти Беларуси заявляют, что самолет сел вследствие якобы сообщения о бомбе, а задержание было случайным. 

Эксперты считают, что это была спланированная акция, а судя по заявлениям RyanAir и действиям пилотов, нельзя исключать того, что авиакомпания не имеет к задержанию Протасевича никакого отношения.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна из пассажирок авиарейса Афины-Вильнюс, который 23 мая был принудительно посажен в Минске, рассказала подробности инцидента.
 
Новости дня
Новости разные
 
15 суток на полной мощности. «Росатом» отчитался об успешном завершении опробования первого энергоблока
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by