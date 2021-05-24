"RyanAir просто отдал его им". Пассажирка рассказала, что Протасевич просил не сажать самолет в Минске

raselle_gr опубликовала фото с комментариями о том, что «RyanAir был угнан белорусскими властями», передает Белсат . Пользовательница Instagramопубликовала фото с комментариями о том, что «RyanAir был угнан белорусскими властями», передает





По ее словам, Протасевич говорил стюарду: «Не делайте этого. Они меня убьют. Я беженец». Он ответил: «Мы вынуждены, у нас нет выбора, это договора «RyanAir». Он знал, что это конец. «RyanAir» просто передал его им», – пишет пользовательница.





По ее словам, после посадки у пассажиров был сильный стресс - к ним относились, как к заключенным. «Хочу увидеть, кто ответит за этот хаос», – написала она.





Напомним, что 23 мая авиарейс Афины-Вильнюс был посажен в Минске, а один из его пассажиров – известный оппозиционный блогер Роман Протасевич, обвиняемый сразу по нескольким уголовным делам – задержан.





Власти Беларуси заявляют, что самолет сел вследствие якобы сообщения о бомбе, а задержание было случайным.





Эксперты считают , что это была спланированная акция, а судя по заявлениям RyanAir и действиям пилотов , нельзя исключать того, что авиакомпания не имеет к задержанию Протасевича никакого отношения. , что это была спланированная акция, а судя по, нельзя исключать того, что авиакомпания не имеет к задержанию Протасевича никакого отношения.



