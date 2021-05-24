ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СМИ: польский LOT тоже будет облетать Беларусь

24.05.2021 13:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Правительство Польши намерено запретить национальной авиакомпании LOT Polish Airlines вход в воздушное пространство Беларуси.

Об этом 24 мая сообщил польский радиоканал RMF FM. Решение по этому поводу должно появиться сегодня или завтра.

Как отмечает радиоканал, сейчас только два маршрута LOT затрагивают белорусское пространство, поэтому масштаб изменений будет невелик: они будут касаться рейсов в Минск и Москву. На практике решение о запрете входа лайнеров LOT в белорусское воздушное пространство означает, что рейсы из Польши в Минск будут отменены, а рейсы в Москву будут идти другим, более длинным маршрутом.

Журналисты добавляют, что Министерство иностранных дел Польши предупредило тех, кто публично критикует Александра Лукашенко, чтобы избегали поездок в Беларусь.

Решение обходить воздушное пространство Беларуси уже принял латвийский авиаперевозчик airBaltic.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Польши намерено запретить национальной авиакомпании LOT Polish Airlines вход в воздушное пространство Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Tut.by сообщает, что двое задержанных по делу портала находятся дома. Возможно, они под домашним арестом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by