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Фотофакт. БЧБ-акция украинских депутатов
24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Парламентарии требуют остановить любые дипломатические контакты с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных.
В понедельник, 24 мая, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко
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Парламентарии требуют остановить любые дипломатические контакты с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных.
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