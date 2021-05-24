Заслуженный учитель: Небо. Самолет. Диктатор

Источник материала: Салiдарнасць

Российский историк напоминает события прошлого, которые следовало бы помнить Лукашенко.





Фото «Такие дела»

— 21 декабря 1988 года пассажиры рейса 103 компании Pan Am, летевшего по маршруту Франкфурт-на-Майне—Лондон—Нью-Йорк—Детройт, сделали пересадку в Лондоне, — пишет заслуженный учитель РФ Тамара Эйдельман. — Их было 243 человека и 16 членов экипажа. Среди них были американские студенты, учившиеся в Англии и летевшие домой на Рождество, представитель ООН в Намибии, ирландский пловец, участник олимпийских игр, английский рок-музыкант Пол Джеффрис.

На борту был помощник руководителя отделения ЦРУ в Ливане и несколько сотрудников американской разведки — позже высказывались предположения, что трагедия развернулась именно из-за них.

В 18-25 самолет взлетел. В 19-02 диспетчеры сообщили, что дорога над океаном открыта. И как раз в 19-02 бомба, находившаяся примерно в том месте, где снаружи была надпись Pan Am, разнесла самолет на куски. Нос корабля оторвало сразу, а остальная часть резко понеслась вниз, разваливаясь на куски. Я очень надеюсь, что пассажиры погибли сразу и в эти жуткие минуты уже ничего не ощущали.

Самолет упал на жилой квартал шотландского городка Локерби , и его обломки убили еще 11 человек — итого количество жертв составило 270.

Маленький лучик света в непроглядном мраке — жители Локерби всеми силами проявляли заботу и сочувствие к съехавшимся сюда родственникам погибших. В частности, они стирали и гладили те остатки одежды, которые уже не нужны были следователям как улики, чтобы их можно было передать близким в более или менее «нормальном» виде.

Следствие длилось три года, за это время опросили 15 тысяч человек. Обвинения были предъявлены главе службы безопасности ливийской авиакомпании (а на самом деле сотруднику ливийской разведки) Аль-Меграхи и Ламину Фимаху, сотруднику ливийской авиакомпании на Мальте, откуда, по предположениям следователей, была доставлена бомба.

Конечно же, Ливия заявила, что ее граждане здесь не при чем, и они могут чувствовать себя в безопасности. Они и чувствовали — еще восемь лет, пока международная обстановка не изменилась, Муаммар Каддафи не решил облегчить международные санкции, наложенные на его страну, и выдал своих людей.

Их судили в нейтральных Нидерландах, Фимаха оправдали, а Аль-Меграхи приговорили к пожизненному заключению в шотландской тюрьме. Думаю, что ему там было несладко. Но просидел он только 10 лет.

В 2009 году международная обстановка снова изменилась, компания «Бритиш Петролеум» очень хотела развивать отношения с Ливией, выяснилось, что у Аль-Меграхи рак и, несмотря на протесты родственников погибших, его освободили по состоянию здоровья. Через три года он умер.

А до него умер Муаммар Каддафи, свергнутый, униженный, изувеченный собственными согражданами, которые восстали против него, и не помог ему ни бедуинский шатер, который он раскидывал как истинный гордый сын пустыни, ни нефть, ни миллионы. Те, кто видели кадры последних минут Каддафи, наверное, помнят затравленный взгляд когда-то надменного диктатора. Я, честно говоря, надеюсь, что никогда больше эту запись не посмотрю.

Вместе в Каддафи был схвачен его сын Муттазим, позже появились его жуткие фотографии уже в плену у повстанцев — с перерезанным горлом. А старший сын — Саиф-аль-Ислам, которого считали сторонниками реформ, — попытался бежать, был захвачен повстанцами, содержался в тюрьме, где его, по слухам, пытали, был приговорен к смерти, потом приговор отменили, а его, говорят, содержат где-то под охраной, и он собирался выдвигаться на пост президента, и обращался к Путину за поддержкой, — но точно о нем на сегодняшний день мало что известно.

Конечно, ливийцы восстали против Каддафи не потому, что тот приказал взорвать самолет, не исключаю, что многие из них даже радовались гибели американцев и англичан… Вот только цепочка зверств обычно оказывается очень длинной и в конце концов обращается против тех, кто ее развязывает, или против их потомков — а заодно, правда, и против обычных, ни в чем неповинных людей.

Наверное, стоит незаконному президенту Лукашенко, который считает, что может захватывать самолеты, помнить о том, что произошло с Каддафи.