Самый опасный вулкан: как Ньирагонго разрушил жизнь тысяч человек – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Извержение вулкана Ньирагонго в Демократической Республике Конго оставило людей без крова, сотни людей пропали без вести, не менее 15 человек погибли. Потоки лавы разлились по деревням, местные жители спасались бегством. Тысячи людей покинули свои дома пешком, взяв с собой как можно больше вещей.

По данным министерства по чрезвычайным ситуациям Руанды, более 8000 жителей пересекли границу с Руандой после того, как правительство призвало их эвакуироваться.

Лава остановилась возле района Бухене, на окраине Гомы, похоронив сотни домов и даже большие здания. На реконструкцию, скорее всего, уйдут месяцы.

Последнее извержение вулкана Ньирагонго, который считается одним из самых опасных и активных вулканов в мире, в 2002 году унесло жизни 250 человек и оставило 120 тысяч человек без крова.

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