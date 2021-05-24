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Гаспарян: интересные наблюдения по поводу Протасевича

24.05.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Гаспарян: интересные наблюдения по поводу Протасевича

Инцидент в небе над Беларусью и задержание оппозиционного блогера Романа Протасевича прокомментировал российский политический эксперт Армен Гаспарян.

По его мнению, судя по всему, через некоторое время нас ожидает пресс-подход к господину Протасевичу, где он подробно и добровольно под камеры западных журналистов поделится воспоминаниями, как и под чьим руководством работал запрещенный в Беларуси Telegram-канал, основателем которого он являлся.

"Зная о том, что Минск добивается твоей экстрадиции, о том, что на тебя возбуждены уголовные дела, и при этом садиться в самолет, который пролетает над территорией Беларуси – для этого нужно обладать поистине "незамутненным" сознанием! Судя по воспоминаниям его подруги, Протасевич при приземлении в Минске покрылся мелкой дрожью", – отметил Гаспарян.

Комментарий политического эксперта Армена Гаспаряна слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Инцидент с самолетом Ryanair

23 мая лайнер Ryanair следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании.

К месту направили аварийно-спасательную технику, однако помощь не понадобилась. Работали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно оперативная группа. Была проведена проверка багажа, а также дополнительный досмотр пассажиров. 

© Photo : пресс-служба президента Беларуси
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По результатам проверки был задержан Роман Протасевич – экс-главред Telegram-канала признанного экстремистским "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга", который находился на борту самолета.

В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

В отношении Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса - по ч.3 ст.130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (санкция предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы), по 293 "Массовые беспорядки" (до 3 лет лишения свободы), по ст. 342. "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы).

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Теги: Минск
 
 
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После приземления в Минске Протасевич покрылся мелкой дрожью – комментарий политического эксперта Армена Гаспаряна.
 
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