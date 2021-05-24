ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Не зачесывайте волосы назад: как правильно носить ободок для волос? 3 основных правила

24.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Не зачесывайте волосы назад: как правильно носить ободок для волос? 3 основных правила

Наряду с банданами и повязками ободки для волос возвращаются в список трендов.


1. Тонкий ободок с аккуратным бантиком и фактурой под деним органично дополнит любой летний сарафан или повседневный комплект с шортами и футболкой. А вот носить тонкий ободок, зачесывая волосы назад, не нужно. Это выглядит немного странно и делает прическу неряшливой.

2. Эффектный ободок с крупным ниспадающим бантом отлично смотрится с платьями и сарафанами в богемном стиле. А вот стразы на ободке в этом году уже не актуальны.

3. Лаконичный кожаный ободок хорошо впишется в минималистичные образы. Например, вы можете надеть его с белой оверсайз-рубашкой и шортами-бермудами. Кожаный ободок будет смотреться в образе намного лучше и интереснее, чем пластмассовый.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наряду с банданами и повязками ободки для волос возвращаются в список трендов. 1. Тонкий ободок с аккуратным бантиком и фактурой под деним органично дополнит любой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Следчы сказаў чакаць. Цела памерлага ў калоніі Вітольда Ашурка родным не аддалі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by