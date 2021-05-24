Не зачесывайте волосы назад: как правильно носить ободок для волос? 3 основных правила

Источник материала: ОНТ

Наряду с банданами и повязками ободки для волос возвращаются в список трендов.





1. Тонкий ободок с аккуратным бантиком и фактурой под деним органично дополнит любой летний сарафан или повседневный комплект с шортами и футболкой. А вот носить тонкий ободок, зачесывая волосы назад, не нужно. Это выглядит немного странно и делает прическу неряшливой.

2. Эффектный ободок с крупным ниспадающим бантом отлично смотрится с платьями и сарафанами в богемном стиле. А вот стразы на ободке в этом году уже не актуальны.

3. Лаконичный кожаный ободок хорошо впишется в минималистичные образы. Например, вы можете надеть его с белой оверсайз-рубашкой и шортами-бермудами. Кожаный ободок будет смотреться в образе намного лучше и интереснее, чем пластмассовый.

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