|
Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Монако» в чемпионате «Формулы-1»
Источник материала: ОНТ
Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Монако» в чемпионате «Формулы-1».
Пилот команды «Ред Булл» лидировал в гонке и закономерно стал лучшим. Вторым финишировал Карлос Сайнс из «Феррари», третий — Ландо Норрис из «Макларена». Благодаря этой победе Ферстаппен вырвался на первое место в общем зачете, опередив своего главного и принципиального соперника Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» на 4 очка. «Ред булл» теперь лидирует и в Кубке конструкторов.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Монако» в чемпионате «Формулы-1». Пилот команды «Ред Булл» лидировал в гонке и закономерно стал лучшим. Вторым финишировал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)