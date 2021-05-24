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Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Монако» в чемпионате «Формулы-1»

24.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Монако» в чемпионате «Формулы-1»

Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Монако» в чемпионате «Формулы-1». 

Пилот команды «Ред Булл» лидировал в гонке и закономерно стал лучшим. Вторым финишировал Карлос Сайнс из «Феррари», третий — Ландо Норрис из «Макларена». Благодаря этой победе Ферстаппен вырвался на первое место в общем зачете, опередив своего главного и принципиального соперника Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» на 4 очка. «Ред булл» теперь лидирует и в Кубке конструкторов.


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Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Монако» в чемпионате «Формулы-1».  Пилот команды «Ред Булл» лидировал в гонке и закономерно стал лучшим. Вторым финишировал...
 
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