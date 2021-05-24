Как делить имущество после развода и что делать, если часть вещей к суду «испаряется»?

Источник материала: ОНТ

Брачный договор на Западе – уже привычный, для нас же такой документ – еще диковинка. Поэтому чаще всего рассчитывать на то, что развод пройдет мирно, не приходится. Специально для таких случаев есть юридический консультант ОНТ.





Имущество, приобретённое супругами в период брака, не зависимо от того, на чье имя оно приобретено, кем из супругов внесены денежные средства, является общей совместной собственностью.

Согласно действующему законодательству, доли супругов в таком имуществе признаются равными. И супругу и супруге принадлежит по 1\2 доле.

Эти нормы законодательства распространяются как на движимое, так и на недвижимое имущество.

В рассматриваемой ситуации речь идет о квартире - это недвижимое имущество. Что касается предметов домашнего обихода, техники - это движимое имущество.

Если супруги по движимому имуществу не могут достигнуть компромиссного решения, то за разрешением спора необходимо обращаться в суд.

Очень часто в судебной практике встречаются случаи, когда к моменту судебного заседания движимое имущество испаряется.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, заранее необходимо позаботиться о доказательной базе.

Нужно зафиксировать наличие данного имущества на сегодняшний день. Сфотографировать его, произвести видеосъемку в квартире. Следующий блок – надо собрать подтверждающие документы на данное имущество, из которых будет усматриваться, какое конкретно имущество-модель, год выпуска и другие технические характеристики.

Желательно найти чеки на данное имущество. Которые могли бы подтвердить, что все приобреталось во время совместной жизни супругов.

Возможно, есть фотоархив, где будет видно, что члены семьи находятся на фоне данного имущества. Чем подробнее будет зафиксировано наличие этого имущества и его технические характеристики, особенности повреждения, тем больше шансов в суде, что данное имущество будет разделено.

В том случае, когда такое имущество исчезает, и вторая сторона не согласна с их заявленной стоимостью, возникает проблема оценки данных предметов. И подтверждающие документы помогут автору обращения отстоять свою позицию в суде.

Фото: БЕЛТА

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