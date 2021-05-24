Уникальный фестиваль профессионального мастерства провели в Брестской области

Источник материала: ОНТ

Новый – уникальный в социальном смысле – фестиваль профессионального мастерства провели в Брестской области. На одной площадке он объединил «особенных» специалистов и волонтеров.

75 молодых мастеров и 26 направлений – парикмахеры, швеи, косметологи, слесари, педагоги. Участники – люди с особыми потребностями, ребята с инвалидностью. Профессионально выполняют задания, демонстрируя всё, чему научились в колледжах и лицеях.

За основу фестиваля взят известный конкурс «World skills». Итоги оценивали не только зрители, но и жюри, а также потенциальные работодатели.

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