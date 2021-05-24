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Лукашенко подписал откорректированный закон о СМИ. Рассказываем о главных изменениях
Источник материала: ОНТ
Закон, которым корректируется законодательство о средствах массовой информации, подписал Александр Лукашенко,
Приняты следующие основные корректировки:
Через месяц после официального опубликования основные положения закона вступают в силу.
Фото: БЕЛТА
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Закон, которым корректируется законодательство о средствах массовой информации, подписал Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА. Приняты следующие основные...
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