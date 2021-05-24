Источник материала: ОНТ

Минтранс создал комиссию по расследованию посадки самолёта компании Ryanair. Накануне поступило сообщение о ложном минировании лайнера. Он вынужден был приземлиться в Национальном аэропорту Минск.

Боинг 737 выполнял рейс Афины-Вильнюс и совершил экстренную посадку в Беларуси. Запрос поступил и от Афин, и от Вильнюса. Отреагировали на сообщение согласно инструкции, пилоты Ryanair приняли решение садиться в Минске, опираясь на главный фактор – безопасность. Речь идет об экипаже, пассажирах, наземных объектах. Все действия осуществлялись согласно международным инструкциям. В соответствии с международным договором, было дано разрешение на посадку. О ситуации оперативно доложили Президенту Беларуси. Было дано распоряжение принять все необходимые меры. После разворота борта на ЧП отреагировали военно-воздушные силы страны. После приземления к работе приступили саперы.

По факту ложного сообщения о минировании самолёта компании Ryanair, который приземлился в Национальном аэропорту Минск, возбуждено уголовное дело. Этим же рейсом летел основатель экстремистского канала NEXTA Роман Протасевич. Он задержан.

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