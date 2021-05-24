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Гороскоп на 25 мая: новое знакомство у Водолеев, у Львов – успехи на работе

24.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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У Овнов день пройдёт активно. Звёзды рекомендуют вам избегать расточительности. Сегодня не лучшее время для мелких покупок и шопинга. Есть риск столкнуться с интригами и обманом.

Общение с друзьями улучшит настроение Тельцов. Из-за излишнего оптимизма вы можете растратить свою энергию и не добиться ничего существенного.

Звёзды рекомендуют Близнецам выполнять текущие дела с особой тщательностью. Проекты, которыми вы сейчас заняты, вступают в свою завершающую стадию и гарантируют вам успех.

Раки готовы провести день в окружении близких людей. Ваша оригинальность в поведении может навредить. Соблюдайте этикет. В диалоге с партнёром ищите точки взаимопонимания.

У Львов день будет наполнен деловыми контактами. Успешно сложатся командировки, учёба, консультации, торговые операции и работа с клиентами.

Звёзды советуют Девам активнее решать практические вопросы и не отказываться от возможности дополнительного заработка. Ваш уровень доходов может существенно возрасти.

Весам следует воздержаться от долгосрочного планирования. Не ставьте себе сверхзадач. Поспешные решения могут привести к самым неожиданным последствиям.

Скорпионы сегодня с успехом найдут выход из любого сложного положения. День подходит для оформления документов, согласования разных мнений и брифингов.

Стрельцам звёзды рекомендуется подвести итог работы над проектом. Оценить достижения и промахи. Это поможет избежать ошибок. Все ваши новые инициативы будут удачными.

У Козерогов благоприятный день для карьерного продвижения. Смело принимайте решения и не поддавайтесь раздражительности. Сделайте своей визитной карточкой коммуникабельность и обаяние.

Водолеи возьмутся за домашние дела с особой энергией. Вам будет несложно справиться с этой задачей. Не исключено новое знакомство и развитие любовных отношений.

Сегодня Рыбы постараются задействовать все свои способности: талант литератора, журналиста и посредника. Позитивный микроклимат внутри семьи и в рабочем коллективе поможет реализовать всё задуманное.

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Теги: знакомства
 
 
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У Овнов день пройдёт активно. Звёзды рекомендуют вам избегать расточительности. Сегодня не лучшее время для мелких покупок и шопинга. Есть риск столкнуться с...
 
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