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Количество погибших от падения кабины фуникулера в Италии возросло до 13

24.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Количество погибших от падения кабины фуникулера в Италии возросло до 13

В Италии кабина канатной дороги сорвалась с троса. 13 туристов погибли. 

Подъёмник перевозил людей из курортного города на севере страны к одной из достопримечательностей. По предварительным данным, трос оборвался у самой высокой точки трассы. Кабина рухнула на землю с почти полуторакилометровой высоты. Выжили лишь двое – это дети 5 и 9 лет, их на вертолёте  доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Сообщается, что последний раз канатную дорогу проверяли 7 лет назад. Около полугода подъёмник не работал из-за карантина и отсутствия туристов.

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В Италии кабина канатной дороги сорвалась с троса. 13 туристов погибли.  Подъёмник перевозил людей из курортного города на севере страны к одной из...
 
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