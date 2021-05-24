Проблемы с сердцем нашли у подростков в США после вакцинации Moderna и Pfizer

Источник материала: ОНТ

У некоторых подростков в США после вакцинации от COVID-19 Moderna и Pfizer/BioNTech появились проблемы с сердцем, пишет БЕЛТА со ссылкой на The New York Times.

Не называется точное число пострадавших, но известно, что в центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) поступило несколько десятков сообщений о развитии у подростков миокардита - поражения сердечной мышцы – после вакцинации.

В основном жалобы у молодых людей возникали на четвертый день после приема второй дозы вакцины. Случаи миокардита чаще выявлялись у парней, чем у девушек.

Сейчас медики выясняют, связано ли поражение сердечной мышцы у подростков с прививкой. В то же время эксперты CDC подчеркивают, что таких случаев относительно мало на фоне общего числа вакцинированных американцев и миокардит, как редкий побочный эффект, незначителен по сравнению с потенциальными рисками COVID-19.

Фото: БЕЛТА

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