Действия Минска c самолетом Ryanair соответствовали международным правилам – МИД Беларуси

Источник материала: ОНТ

Минска c самолетом Ryanair соответствовали международным правилам – МИД Беларуси" class="one-news__figure-img">

МИД Беларуси заявил, что действия Минска в ситуации с самолетом Ryanair полностью соответствовали установленным международным правилам, сообщает БЕЛТА.

На вопрос РИА «Новости» о реакции западных стран на ситуацию с рейсом авиакомпании Ryanair МИД Беларуси заявил, что страна готова принять экспертов при необходимости и все материалы продемонстрировать, чтобы исключить инсинуации по инциденту с Ryanair.

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз подчеркнул, что ситуация с самолетом явно нагнетается и политизируется со стороны западных стран.

Также Глаз напомнил, что правила авиационной безопасности являются абсолютным приоритетом для всех.

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