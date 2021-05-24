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Действия Минска c самолетом Ryanair соответствовали международным правилам – МИД Беларуси
Источник материала: ОНТМинска c самолетом Ryanair соответствовали международным правилам – МИД Беларуси" class="one-news__figure-img">
МИД Беларуси заявил, что действия Минска в ситуации с самолетом Ryanair полностью соответствовали установленным международным правилам,
На вопрос РИА «Новости» о реакции западных стран на ситуацию с рейсом авиакомпании Ryanair МИД Беларуси заявил, что страна готова принять экспертов при необходимости и все материалы продемонстрировать, чтобы исключить инсинуации по инциденту с Ryanair.
Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз подчеркнул, что ситуация с самолетом явно нагнетается и политизируется со стороны западных стран.
Также Глаз напомнил, что правила авиационной безопасности являются абсолютным приоритетом для всех.
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МИД Беларуси заявил, что действия Минска в ситуации с самолетом Ryanair полностью соответствовали установленным международным правилам, сообщает БЕЛТА. На вопрос...
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