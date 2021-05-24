Источник материала: ОНТ

В Конго из-за извержения вулкана во время эвакуации погибли 15 человек. В панике они покидали свои дома.

Девять местных жителей стали жертвами ДТП. Оно произошло в провинции у северо-восточного склона вулкана, грузовик с людьми перевернулся посреди дороги. Ещё четверо погибших – заключённые. Во время извержения они пытались бежать из тюрьмы. Причины смерти остальных устанавливаются. Известно, что вулкан прекратил свою активность, лава остановилась в нескольких десятках метров от границы аэропорта. Всего эвакуированы более 5 тысяч человек, некоторые уже возвращаются в город.

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