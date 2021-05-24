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В Бельгии солдат сбежал с арсеналом оружия. Во время его поисков военные разгромили деревню

24.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Бельгии солдат сбежал с арсеналом оружия. Во время его поисков военные разгромили деревню

В Бельгии солдат сбежал с арсеналом оружия. Во время его поисков военные разгромили деревню. 

Сломанные ворота, выломанные двери и разбитые стекла. Так выглядит бельгийская ферма после того, как на ней побывали солдаты. Этот погром официальные власти страны называют поиском беглого военного. К операции привлекли даже подразделения из соседних стран Франции, Нидерландов и Германии. 

Между тем, потенциальный террорист неожиданно превратился едва ли не в народного героя — бельгийцы выходят на митинги с требованием прекратить преследование сбежавшего. Известно, что мужчина похитил из казарм оружие и ушел в неизвестном направлении. Спустя время в брошенной им машине были обнаружены четыре гранатомета и предсмертные записки. Поиски солдата-снайпера, который побывал во многих горячих точках, продолжаются уже неделю. Спецслужбы предполагают,  что он готовит покушение на членов бельгийского правительства и вирусологов. 

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В Бельгии солдат сбежал с арсеналом оружия. Во время его поисков военные разгромили деревню.  Сломанные ворота, выломанные двери и разбитые стекла. Так выглядит...
 
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