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«Это я пытаюсь сбежать от проблем»: неудачная попытка кошки украсть куриное мясо до слез рассмешила Сеть
Источник материала: ОНТ
Вирусный ролик с участием кошки, которая хотела украсть мясо, развеселил интернет-пользователей.
Видео опубликовала хозяйка двух кошек бенгальской породы. Первую зовут Скай, вторую – Сан,
Забавный ролик набрал в TikTok более 11 млн просмотров. «Грабитель сел в колесо и скрылся в неизвестном направлении», «Я в восторге от реакции девушки, без криков, зла и психов», «Это я пытаюсь сбежать от проблем», – написали в комментариях.
ФОТО: pixabay
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«Это я пытаюсь сбежать от проблем»: неудачная попытка кошки украсть куриное мясо до слез рассмешила Сеть
Вирусный ролик с участием кошки, которая хотела украсть мясо, развеселил интернет-пользователей. Видео опубликовала хозяйка двух кошек бенгальской породы....
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