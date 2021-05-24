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«Это я пытаюсь сбежать от проблем»: неудачная попытка кошки украсть куриное мясо до слез рассмешила Сеть

24.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Это я пытаюсь сбежать от проблем»: неудачная попытка кошки украсть куриное мясо до слез рассмешила Сеть

Вирусный ролик с участием кошки, которая хотела украсть мясо, развеселил интернет-пользователей. 

Видео опубликовала хозяйка двух кошек бенгальской породы. Первую зовут Скай, вторую – Сан, пишет «Ридус». Одна из них решила украсть со стола сырое куриное мясо. Кошка схватила «добычу» и помчалась в комнату. Затем воришка запрыгнула в беговое колесо, видимо, желая сбежать. Но план провалился. Вторая кошка тут же прибежала и помешала своей соседке съесть мясо. 

Забавный ролик набрал в TikTok более 11 млн просмотров. «Грабитель сел в колесо и скрылся в неизвестном направлении», «Я в восторге от реакции девушки, без криков, зла и психов», «Это я пытаюсь сбежать от проблем», – написали в комментариях.

ФОТО: pixabay

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Вирусный ролик с участием кошки, которая хотела украсть мясо, развеселил интернет-пользователей.  Видео опубликовала хозяйка двух кошек бенгальской породы....
 
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