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Витебский художник-авангардист Александр Соловьев ушел из жизни

24.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Витебский художник-авангардист Александр Соловьев ушел из жизни

Александр Соловьев, витебский художник-авангардист, скончался, пишет БЕЛТА со ссылкой на Facebook Белорусского союза художников.

В 17 лет советский и белорусский художник-авангардист Александр Соловьев участвовал в партизанском движении, с 1944 года был в армии, принимал участие в боях. Награжден орденом Красной Звезды. Работал художником-постановщиком в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа с 1965 года, а позднее и до 1995 года был его главным художником, оформил более 100 спектаклей. В 1982 году Александру Соловьёву присвоили звание Заслуженного деятеля искусств БССР, а в 2017 году удостоен ордена Франциска Скорины.

Фото: архив БЕЛТА

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Александр Соловьев, витебский художник-авангардист, скончался, пишет БЕЛТА со ссылкой на Facebook Белорусского союза художников. В 17 лет советский и белорусский...
 
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