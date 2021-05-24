Витебский художник-авангардист Александр Соловьев ушел из жизни

Источник материала: ОНТ

Александр Соловьев, витебский художник-авангардист, скончался, пишет БЕЛТА со ссылкой на Facebook Белорусского союза художников.

В 17 лет советский и белорусский художник-авангардист Александр Соловьев участвовал в партизанском движении, с 1944 года был в армии, принимал участие в боях. Награжден орденом Красной Звезды. Работал художником-постановщиком в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа с 1965 года, а позднее и до 1995 года был его главным художником, оформил более 100 спектаклей. В 1982 году Александру Соловьёву присвоили звание Заслуженного деятеля искусств БССР, а в 2017 году удостоен ордена Франциска Скорины.

Фото: архив БЕЛТА

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