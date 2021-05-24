«Он падает!», «Прыгай!»: опубликована запись последней минуты разговора пилотов Як-130 перед крушением в Барановичах

Источник материала: ОНТ

В распоряжении СТВ оказалась запись фрагмента радиоэфира в момент крушения военного самолета Як-130 в Барановичах. На ней слышно, что говорили летчики.

Как рассказали в эфире СТВ, в небе заканчивали тренировочный полет учебные самолеты Л-39, а к вылету готовился истребитель СУ-30СМ, когда Як-130 начал терять высоту.

Судя по записи, причина крушения Як-130 – отказ системы дистанционного управления (СДУ).

Пилот Андрей Ничипорчик сказал диспетчеру: «440 отказ СДУ».

Затем пилот истребителя СУ-30СМ кричит: «Он падает, падает!»

Диспетчер: «Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай!»

Пилот СУ-30СМ: «Прыгай!»

Диспетчер: «Катапультируйся!»

Пилот Л-39 говорит в конце записи: «Не прыгали».

Напомним, 19 мая майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко увели неисправный самолет Як-130 от жилых домов в Барановичах ценой своих жизней. Это показала и расшифровка черных ящиков – пилоты не катапультировались, а уводили самолет до последнего от жилой застройки.

Фото: СК Беларуси

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