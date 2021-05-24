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«Он падает!», «Прыгай!»: опубликована запись последней минуты разговора пилотов Як-130 перед крушением в Барановичах
Источник материала: ОНТ
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Как рассказали в эфире СТВ, в небе заканчивали тренировочный полет учебные самолеты Л-39, а к вылету готовился истребитель СУ-30СМ, когда Як-130 начал терять высоту.
Судя по записи, причина крушения Як-130 – отказ системы дистанционного управления (СДУ).
Пилот Андрей Ничипорчик сказал диспетчеру: «440 отказ СДУ».
Затем пилот истребителя СУ-30СМ кричит: «Он падает, падает!»
Диспетчер: «Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай!»
Пилот СУ-30СМ: «Прыгай!»
Диспетчер: «Катапультируйся!»
Пилот Л-39 говорит в конце записи: «Не прыгали».
Напомним, 19 мая майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко
Фото: СК Беларуси
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«Он падает!», «Прыгай!»: опубликована запись последней минуты разговора пилотов Як-130 перед крушением в Барановичах
В распоряжении СТВ оказалась запись фрагмента радиоэфира в момент крушения военного самолета Як-130 в Барановичах. На ней слышно, что говорили летчики. Как...
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