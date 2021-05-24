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PlayStation 5 получил чемпион белорусского кибертурнира по FIFA среди юниоров

24.05.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

23 мая в Беларуси прошел первый киберспортивный чемпионат Беларуси по FIFA среди юниоров, в котором приняли участие игроки в возрасте от 9 до 14 лет. Это были представители детских футбольных команд высшей лиги и частных детских футбольных клубов. Из 12 команд до финала дошли четыре.

Главный приз — игровую консоль нового поколения Sony PlayStation 5 — выиграл 14-летний Ростислав Ильенков из команды «Фаворит». На втором месте оказался представитель футбольного клуба «A1 Юниор» Милан Рутковский (12 лет). А третье место разделили Тимофей Милашевский (12 лет) из ФК «Фортуна» и Максим Бычков (10 лет) из ФК «Спорт Альянс».

PlayStation 5 получил чемпион белорусского кибертурнира по FIFA среди юниоров
PlayStation 5 получил чемпион белорусского кибертурнира по FIFA среди юниоров

Киберспортивный чемпионат проводился под эгидой Белорусской ассоциации компьютерного спорта и транслировался в эфире видеосервиса VOKA. Такие кибертурниры для юниоров могут в будущем проводиться на регулярной основе.

PlayStation 5 получил чемпион белорусского кибертурнира по FIFA среди юниоров
PlayStation 5 получил чемпион белорусского кибертурнира по FIFA среди юниоров
PlayStation 5 получил чемпион белорусского кибертурнира по FIFA среди юниоров

PlayStation 5 получил чемпион белорусского кибертурнира по FIFA среди юниоров

PlayStation 5 получил чемпион белорусского кибертурнира по FIFA среди юниоров
PlayStation 5 получил чемпион белорусского кибертурнира по FIFA среди юниоров
PlayStation 5 получил чемпион белорусского кибертурнира по FIFA среди юниоров
PlayStation 5 получил чемпион белорусского кибертурнира по FIFA среди юниоров
PlayStation 5 получил чемпион белорусского кибертурнира по FIFA среди юниоров

PlayStation 5 получил чемпион белорусского кибертурнира по FIFA среди юниоров

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23 мая в Беларуси прошел первый киберспортивный чемпионат Беларуси по FIFA среди юниоров, в котором приняли участие игроки в возрасте от 9 до 14 лет. Это были...
 
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