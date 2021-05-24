PlayStation 5 получил чемпион белорусского кибертурнира по FIFA среди юниоров

Источник материала: Onliner 23 мая в Беларуси прошел первый киберспортивный чемпионат Беларуси по FIFA среди юниоров, в котором приняли участие игроки в возрасте от 9 до 14 лет. Это были представители детских футбольных команд высшей лиги и частных детских футбольных клубов. Из 12 команд до финала дошли четыре.

Главный приз — игровую консоль нового поколения Sony PlayStation 5 — выиграл 14-летний Ростислав Ильенков из команды «Фаворит». На втором месте оказался представитель футбольного клуба «A1 Юниор» Милан Рутковский (12 лет). А третье место разделили Тимофей Милашевский (12 лет) из ФК «Фортуна» и Максим Бычков (10 лет) из ФК «Спорт Альянс».









Киберспортивный чемпионат проводился под эгидой Белорусской ассоциации компьютерного спорта и транслировался в эфире видеосервиса VOKA. Такие кибертурниры для юниоров могут в будущем проводиться на регулярной основе.











































