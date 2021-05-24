ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Правозащитники признали Романа Протасевича политзаключенным

24.05.2021 13:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Правозащитники признали Романа Протасевича политзаключенным
Роман Протасевич
Правозащитное сообщество Беларуси признало политзаключенным блогера и журналиста Романа Протасевича, задержанного в Национальном аэропорту «Минск» 23 мая.

«Преследование блогера Романа Протасевича осуществляется властями Беларуси в период острого кризиса с правами человека в стране, который начался после объявления президентских выборов в мае прошлого года и продолжается до сих пор. Данный кризис сопровождается бепрецедентными политическими репрессиями в отношении граждан страны, жертвами которого уже стали тысячи человек — мужчин и женщин, пенсионеров и студентов, представителей широких кругов белорусского общества. Всех их объединяет то, что они имеют другие взгляды на развитие страны, требуют проведения честных выборов и обеспечения прав человека для всех без исключения граждан Беларуси.

Публичная деятельность Романа Протасевича является ничем иным, как мирной реализацией свобод, гарантированных как Конституцией Республики Беларусь, так и международными нормами права в области прав человека — свободы поиска и распространения информации, выражения своего мнения и др.», — говорится в заявлении правозащитников.


Правозащитники требуют немедленно освободить Романа Протасевича и прекратить его уголовное преследование. Также они требуют освободить всех произвольно задержанных пассажиров авиарейса Афины — Вильня, освободить всех политзаключенных Беларуси и прекратить политические репрессии в стране.

Под заявлением подписались правозащитный центр «Весна (закрыт властями), Белорусский ПЕН-центр, РОО «Правовая инициатива», центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусская ассоциация журналистов, консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа», простое общество «Инициатива FORB», Белорусский документационный центр.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитники требуют немедленно освободить Романа Протасевича.
 
Новости дня
Новости разные
 
Удар па міжнародным праве і ўласным авіяперавозчыку. Украінскія экспэрты пра пасадку самалёта ў Менску
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by