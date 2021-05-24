Источник материала: UDF



Роман Протасевич

«Преследование блогера Романа Протасевича осуществляется властями Беларуси в период острого кризиса с правами человека в стране, который начался после объявления президентских выборов в мае прошлого года и продолжается до сих пор. Данный кризис сопровождается бепрецедентными политическими репрессиями в отношении граждан страны, жертвами которого уже стали тысячи человек — мужчин и женщин, пенсионеров и студентов, представителей широких кругов белорусского общества. Всех их объединяет то, что они имеют другие взгляды на развитие страны, требуют проведения честных выборов и обеспечения прав человека для всех без исключения граждан Беларуси.



Публичная деятельность Романа Протасевича является ничем иным, как мирной реализацией свобод, гарантированных как Конституцией Республики Беларусь, так и международными нормами права в области прав человека — свободы поиска и распространения информации, выражения своего мнения и др.», — говорится в заявлении правозащитников.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правозащитники признали Романа Протасевича политзаключенным Правозащитники требуют немедленно освободить Романа Протасевича.

Правозащитники требуют немедленно освободить Романа Протасевича и прекратить его уголовное преследование. Также они требуют освободить всех произвольно задержанных пассажиров авиарейса Афины — Вильня, освободить всех политзаключенных Беларуси и прекратить политические репрессии в стране.Под заявлением подписались правозащитный центр «Весна (закрыт властями), Белорусский ПЕН-центр, РОО «Правовая инициатива», центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусская ассоциация журналистов, консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа», простое общество «Инициатива FORB», Белорусский документационный центр.